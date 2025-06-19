Главного зоофоба и антисобачника Москвы задержали

В Москве задержали мужчину, который угрожал соседям с собаками

В Москве задержали главного столичного зоофоба и антисобачника, который на протяжении долгого времени терроризировал соседей, запрещая им выгуливать питомцев, сообщает Mash .

Жильцы дома, где живет Сергей П., не на шутку разозлились на него. Дело в том, что мужчина и его супруга несколько лет мешали соседям выгуливать собак.

По словам очевидцев, Сергей обматывал двор лентой, поджигал двери, угрожал людям, гулявшим с собаками. Он также представлялся то сотрудником полиции, то помощником депутата, а еще прокалывал шины.

Он перешел все грани, когда напал на соседа во дворе. На место вызвали полицию, мужчину задержали. Сейчас на Сергея завели дело за побои. Ему грозит штраф до 30 тыс. рублей или до 15 суток ареста.

Ранее в Москве соседи спасли собаку от хозяина-живодера. Мужчина избивал ее прямо в подъезде.