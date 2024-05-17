Главком ВСУ Сырский: Украина готовится к обороне в Сумской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина готовится к оборонительным действиями в Сумской области.

Сырский написал в своем Telegram-канале, что уже объехал все части на этом направлении. Он подтвердил, что Сумская область готовится к обороне.

13 мая власти региона начали эвакуацию мирного населения с 10-километровой полосы, которая примыкает к границе. Год назад плановую эвакуацию объявляли для 5-километровой зоны.

Новости об эвакуации появились после того, как российские военные нанесли ракетный удар по инфраструктуре перед центром Сумской области. Информации о жертвах не поступало.