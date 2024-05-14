В Сумской области зону эвакуации увеличили до 10 км

Обстрелы привели к расширению зоны эвакуации в Сумской области до 10 км

Год назад плановую эвакуацию населения объявляли для жителей пятикилометровой зоны рядом с российской границей в Сумской области. В 2024 году местные власти приняли решение расширить зону эвакуации людей на расстоянии до 10 километров от границы.

Сумская область граничит с Брянской, Курской и Белгородской областями России, где так же часто случаются обстрелы ВСУ. Минобороны России сообщает, что наносит удары исключительно по военным объектам в Сумской области.

По данным от 14 мая 2024 года, из приграничной зоны эвакуировали 12,5 тыс. жителей, среди которых 2 тыс. человек — дети.

Ранее глава Сумской администрации Украины Владимир Артюх объявил об эвакуации жителей Белопольской и Ворожбянской общин. Такое решение приняли из-за сложившейся ситуации в зоне проведения российской специальной военной операции.