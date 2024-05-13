Украинские власти объявили эвакуацию Белопольской и Ворожбянской общин

сегодня в 23:45

Эвакуации жителей Белопольской и Ворожбянской общин началась в Сумской области Украины, сообщил глава местной военной администрации Владимир Артюх, пишет РИА Новости .

Соответствующее решение было обусловлено обострением ситуации на фронте.

«Это не принудительная, а преждевременная добровольная эвакуация из населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов», — пояснил Артюх.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские силы ударили по энергетической системе города Сумы и складу с боеприпасами в районе местного НИИ.