Глава ВГА Харьковской области рассказал о ситуации в регионе

«Около 50. Почему примерная цифра, потому что очень много поселков, которые находятся в серой зоне», — указал Ганчев.

Он добавил, что в Волчанске, где с мая 2024 года идут ожесточенные бои, есть продвижение российских военных.

Ранее в Харьковской области российские военные ракетным ударом ликвидировали трех начальников генштаба ВСУ и командующего Нацгвардией Украины.