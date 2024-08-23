Глава ВГА Харьковской области рассказал о ситуации в регионе
Ганчев: 50 населенных пунктов Харьковской области контролируются Россией
Около 50 населенных пунктов Харьковской области контролируются военными России, заявил ТАСС глава ВГА региона Виталий Ганчев.
«Около 50. Почему примерная цифра, потому что очень много поселков, которые находятся в серой зоне», — указал Ганчев.
Он добавил, что в Волчанске, где с мая 2024 года идут ожесточенные бои, есть продвижение российских военных.
Ранее в Харьковской области российские военные ракетным ударом ликвидировали трех начальников генштаба ВСУ и командующего Нацгвардией Украины.