Глава Северной Осетии Меняйло: над регионом сбиты 3 беспилотника

сегодня в 11:02

В Моздоке в Республике Северная Осетия–Алания силами ПВО ликвидированы три беспилотника, сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Он уточнил, что, предварительно, сбитые дроны прилетели с украинской стороны. Они направлялись на военный аэродром.

«Жертв и разрушений нет», — написал Меняйло в своем Telegram-канале.

Глава республики также отметил, что подробности происшествия расскажет позднее.

Ранее пресс-служба Минобороны заявила об одном сбитом украинском беспилотнике самолетного типа в республике.