Глава поселения в Новой Москве внезапно умер после победы на выборах

Глава поселения Воскресенское в Новой Москве Магомед-Загир Гасанов скоропостижно умер во вторник после победы на выборах, сообщили в пресс-службе поселения.

С 2013 года он возглавлял Совет депутатов поселения Воскресенское. С 2020 года был директором муниципального бюджетного учреждения «Дом культуры и спорта Воскресенское».

Отмечается, что Загир Гасанов посвятил свою жизнь общественной работе на благо жителей поселения и всегда откликался на их просьбы.

6–8 сентября в Московской области прошли муниципальные выборы. Между партиями были распределены 580 мандатов. 414 получила «Единая Россия», 36 — КПРФ, 33 — «Справедливая Россия — патриоты — за правду», 29 — ЛДПР, 15 — «Новые люди», 4 — «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», 1 — «Всероссийская политическая партия „Родина“» и еще 1 — РЭП «Зеленые».