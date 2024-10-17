Глава наркополиции попался ФСБ на организации миграции

В Туле по делу об организации нелегальной миграции при поддержке ФСБ задержали замглавы полиции по оперативной работе УМВД России и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) УМВД России по Тульской области. Следователи считают, что задержанные высокопоставленные силовики были членами преступной группы, сообщает пресс-служба Следкома.

Главу региональной наркополиции и замглавы полиции по оперативной работе подозревают в совершении преступлений, предусмотренных подпунктами «а, в» части 2 статьи 322.1 УК РФ, частью 3 статьи 210 УК РФ.

По версии Следственного комитета, с 2020 по 2024 годы силовики, будучи членами комиссий по выдаче квот на разрешение на временное проживание (РВП) иностранцам, незаконно выдавали указанные документы. Должностные лица знали, что информация о местах пребывания и трудоустройстве мигрантов неправдива, однако продолжали одобрять им квоты. За свои действия высокопоставленные полицейские получали денежные вознаграждения.

Фигуранты задержаны. Вскоре им будут предъявлены обвинения.