Глава МВД Франции назвал «трусами и головорезами» поджигателей машин

BFMTV: во Франции в новогоднюю ночь сожгли почти тысячу автомобилей

В новогоднюю ночь во Франции сожгли 984 машины, более 400 человек были задержаны, сообщает RT со ссылкой на телеканал BFMTV.

Министр внутренних дел страны Брюно Ретайо, комментируя поджоги, назвал виновных «трусами, головорезами, которые нападают на имущество скромных французов».

Всего во Франции за порядком следили 90 тысяч представителей силовых ведомств.

Ранее переехавшая в Москву француженка рассказала о преимуществах жизни в России.