Француженка рассказала о преимуществах жизни в России

Французская исследовательница Габриэль Дювуазен, инженер-биолог, переехавшая в Москву, поделилась наблюдениями о жизни в России на своем YouTube-канале. Она отметила, что переезд в страну был ее осознанным решением, сообщает «Царьград» .

Одним из главных преимуществ жизни в России Габриэль назвала материальный комфорт. Она подчеркнула удобство круглосуточных магазинов и служб доставки, которые избавляют от необходимости тратить время на походы в супермаркеты. Также Габриэль отметила высокий уровень и скорость оказания услуг, а также то, что в воскресенье жизнь в Москве не замирает.

Француженка похвалила общественный транспорт Москвы за его развитость и чистоту, отметив, что в родной Франции она видела более неприглядную картину. Она также отметила дисциплинированность и аккуратность людей в метро, что, по ее мнению, отличает их от жителей Франции.

Безопасность в Москве стала еще одним важным фактором, который произвел на Габриэль положительное впечатление. Она рассказала, что в родных городах Монпелье и Нимее не чувствовала себя в безопасности, опасаясь «похотливых взглядов» мужчин. В Москве же, по ее словам, она может свободно гулять по центру города.

Еще одним плюсом жизни в России для Габриэль стала свобода выражения мнения. Она отметила, что в Европе, особенно во Франции, нужно следить за своими словами, когда затрагиваются деликатные темы, такие как миграция и феминизм, в то время как в России люди более открыты и не стремятся ставить «диагнозы» за высказывание своего мнения. Габриэль отметила, что с переездом в Россию она стала более ленивой из-за доступности многих услуг и удобства жизни.

«Здесь люди более открыты. Нет строгих табу, о которых не принято говорить», — добавил девушка.