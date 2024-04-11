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Глава Мордовии Здунов: при атаке БПЛА никто не пострадал

Происшествия
Глава Республики Мордовия Артем Здунов

Фото - © Глава Республики Мордовия Артем Здунов/Телеграм канал Главы Республики Мордовия Артема Здунова

Средства ПВО минувшей ночью сбили в небе над Мордовией 2 беспилотника самолетного типа, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале.

Таким образом была пресечена попытка атаковать объекты на территории региона.

Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

На месте происшествия работают представители экстренных служб.

Ранее стало известно, что в течение ночи над территориями российских регионов было уничтожено 12 дронов ВСУ.