Глава Мордовии Здунов: при атаке БПЛА никто не пострадал
Фото - © Глава Республики Мордовия Артем Здунов/Телеграм канал Главы Республики Мордовия Артема Здунова
Средства ПВО минувшей ночью сбили в небе над Мордовией 2 беспилотника самолетного типа, сообщил глава республики Артем Здунов в своем Telegram-канале.
Таким образом была пресечена попытка атаковать объекты на территории региона.
Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.
На месте происшествия работают представители экстренных служб.
Ранее стало известно, что в течение ночи над территориями российских регионов было уничтожено 12 дронов ВСУ.