Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко спас пострадавшего в ДТП

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко стал очевидцем ДТП в Подмосковье и оказал первую помощь пострадавшему до приезда медиков, сообщает SHOT .

Авария произошла на Минском шоссе. У пострадавшего сломалась машина — пришлось останавливаться на обочине. Внезапно в него врезался другой автомобиль.

Мужчина чудом сумел вылезти из салона. В этот момент рядом остановилась еще одна машина. Оказалось, что в ней ехал глава Минздрава РФ, который спешил на работу.

У пострадавшего в результате ДТП была сломана нога, поврежден глаз. Мурашко оказал мужчине первую помощь, вколол ему обезболивающее и вызвал бригаду скорой.

Затем он проследил, чтобы медики доставили мужчину в целости и сохранности в больницу. Также пострадавший рассказал, что министр пожелал ему скорейшего выздоровления. Сейчас мужчина готовится к операции на ноге.

В прошлом году Мурашко спас пассажира с гипертоническим кризом на борту самолета. Министр в течение часа стабилизировал состояние мужчины.

