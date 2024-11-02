Глава МИД Сибига: одна страна согласилась стать покровительницей украинцев в РФ

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что на конференции в Канаде представители одного государства выразили желание стать державой-покровительницей, которая помогает находящимся в РФ военнопленным с Украины, гражданским заложниками, а также принудительно депортированным из страны детям. Об этом сообщает РБК .

«Мы работаем над тем, чтобы это стало возможным», — сказал Сибига.

По его словам, Россия якобы отказывает международным наблюдателям и врачам в надлежащем доступе к указанным группам лиц, а действующие в мире инструменты не позволяют сейчас защитить права украинцев.

Механизм работы держав-покровительниц прописан в Женевских конвенциях. Там отмечено, что одна из сторон вооруженного конфликта может назначить покровительницу из числа нейтральных государств, чтобы защитить собственные интересы на неприятельской территории. Согласие в этом случае должны дать как кандидат на роль державы, так второй участник конфликта.

Конференция министров по вопросам прав человека, связанных с «формулой мира» на Украине, состоялась в Канаде 30 и 31 октября. Так, Ватикан, Катар и ЮАР сказали, что готовы стать посредниками в переговорах о возвращении детей обратно на Украину.