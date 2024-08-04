Глава ЛНР Пасечник раскрыл подробности обстрела Луганска со стороны ВСУ
Пасечник: ВСУ обстреляли Луганск 8 ракетами ATACMS и 4 Storm Shadow
Фото - © Евгений Биятов/РИА Новости
Украинские войска обстреляли Луганск 12 ракетами производства стран НАТО, сообщил в Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.
По его информации, ВСУ использовали восемь ракет ATACMS и четыре Storm Shadow. Четыре из них удалось уничтожить силам противовоздушной обороны еще на подлете к Луганску. Однако упавшие обломки подожгли траву.
Удары были нанесены по складам, где хранились цистерны с топливом, а также по частным домам. На места происшествия отправили сотрудников оперативных служб.
Ранее в Сети появились видео запуска ВСУ европейских ракет Storm Shadow. Их запускали с бомбардировщика Су-24М.