Глава Крыма рассказал о ситуации в Феодосии
Выброс горючего произошел на горящем терминале в Феодосии
Выброс горючего материала произошел на горящем терминале в Феодосии, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По словам главы республики, место происшествия оцеплено сотрудниками профильных служб.
«На данный момент зона эвакуации не увеличивается. Принимаются все меры для ликвидации ЧС», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Пожар на нефтебазе в Феодосии начался 7 октября. Часть жителей города эвакуировали.