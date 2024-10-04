Глава ФСБ РФ заявил о причастности «Вилаят Хорасан»* к теракту в «Крокусе»

Подконтрольные Западу украинские спецслужбы и запрещенная в России организация «Вилаят Хорасан»* причастны к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Об этом заявил глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, пишет «Говорит Москва» .

По словам Бортникова, организаторы теракта прицельно вербовали его исполнителей в таджикской диаспоре в России. Они координировали работу злоумышленников по средствам Сети в момент, когда сами находились на территории Афганистана.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Вооруженные террористы ворвались в здание, открыли огонь по посетителям, затем подожгли кресла и устроили мощный пожар.

В результате преступных действий погибли 155 человек. Еще более 550 посетителей получили травмы различной степени тяжести, им потребовалась помощь медиков. В конце сентября стало известно, что из больниц выписали всех пострадавших при теракте.

О трагедии высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он назвал произошедшее «общей болью и общим горем».

«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.

*Террористическая организация, запрещенная на территории России.