Глава ФСБ РФ заявил о причастности «Вилаят Хорасан»* к теракту в «Крокусе»
Фото - © РИА Новости
Подконтрольные Западу украинские спецслужбы и запрещенная в России организация «Вилаят Хорасан»* причастны к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», который произошел 22 марта. Об этом заявил глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников, пишет «Говорит Москва».
По словам Бортникова, организаторы теракта прицельно вербовали его исполнителей в таджикской диаспоре в России. Они координировали работу злоумышленников по средствам Сети в момент, когда сами находились на территории Афганистана.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта перед началом концерта группы «Пикник». Вооруженные террористы ворвались в здание, открыли огонь по посетителям, затем подожгли кресла и устроили мощный пожар.
В результате преступных действий погибли 155 человек. Еще более 550 посетителей получили травмы различной степени тяжести, им потребовалась помощь медиков. В конце сентября стало известно, что из больниц выписали всех пострадавших при теракте.
О трагедии высказался губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он назвал произошедшее «общей болью и общим горем».
«Солидарность с нашим народом в трудный час высказывали по всему миру. Спасибо каждому за поддержку», — добавил глава региона.
*Террористическая организация, запрещенная на территории России.