Гладков заявил о 28 ударах ВСУ по Белгородской области за сутки

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Губернатор Гладков: ВСУ нанесли 28 ударов по Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки украинские военнослужащие запустили 28 снарядов по территории Белгородской области. В результате атаки ВСУ пострадавших нет, сообщает глава региона Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом системой ПВО сбит один беспилотник самолётного типа. Поврежден один автомобиль», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что 4 снаряда и 11 беспилотников противник выпустил по населенным пунктам Беловское, Ближняя Игуменка, Красное, Мясоедово, Никольское, Отрадное, Таврово, Щетиновка и Ястребово. Средства ПВО сбили 10 БПЛА, повреждения получили 3 частных дома.

По словам главы региона, еще 2 украинских дрона самолетного типа сбили над Валуйским муниципальным округом. Один снаряд был выпущен по хутору Старый в Волоконовском районе. В результате ЧП пострадавших и разрушений нет.

Также 4 беспилотника ВСУ обнаружили и уничтожили над Корочанским, Прохоровским и Чернянским районами. В результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Гладков добавил, что 12 боеприпасов украинские силы выпустили по городу Шебекино и населенным пунктам Кошлаково, Ржевка и Терезовка. Кроме того, украинские военные атаковали села 10 дронами, 4 их которых удалось уничтожить. Повреждения получили 3 частных дома, 1 многоэтажка и ЛЭП.

Накануне Гладков заявил, что украинские боевики 41 раз за сутки атаковали территорию Белгородской области.