Гладков: за сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область 72 раза

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Украинские войска за сутки обстреляли Белгородскую область 72 раза. Для этого противник использовал боеприпасы и беспилотники, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском районе ВСУ ударили по населенным пунктам Щетиновка, Малиновка, Ясные Зори четырьмя дронами. В Борисовском районе в хуторе Казачье-Рудченское ликвидированы два беспилотника-камикадзе.

В Валуйском муниципальном округе сбили беспилотник самолетного типа. В Волоконовском районе по населенным пунктам Грушевка, Борисовка и Плотвянка нанесены удары четырьмя снарядами и двумя беспилотниками.

В Грайвороновском муниципальном округе ВСУ атаковали населенные пункты Безымено, Почаево, Новостроевка-Вторая и Пороз. По ним боевиками нанесены удары с помощью 21 снаряда. Также при атаке использовались два дрона.

В Краснояружском районе по населенным пунктам Колотиловка, Вязовое и Поповка противник нанес удары 16 снарядами. Также были нанесены атаки четырьмя дронами.

В Шебекинском муниципальном округе по Шебекино, Ржевке, Зиборовке, Середе и Бондаренкову ударили 18 дронами.

Ранее Гладков отмечал, что в Белгородской области создали специальный Telegram-канал. Там будут вовремя оповещать об ударах беспилотников.