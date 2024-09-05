Гладков: в Шебекине из-за обстрела ВСУ погиб мужчина

Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли город Шебекино Белгородской области, губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале , что из-за террористической атаки киевского режима в одном из частных домов погиб мирный житель.

«К сожалению, у нас еще одна трагедия: в результате очередного удара погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким», — написал Гладков.

Глава Белгородской области также показал фото последствий обстрелов со стороны ВСУ. На опубликованных снимках видны пожары в двух частных домах, которые загорелись из-за прямого попадания в них вражеских снарядов.

Спасатели работают на местах происшествия. Они делают все возможное, чтобы как можно скорее ликвидировать горение. Кроме домов, горят также хозпостройки и склад на территории предприятия. У 10 частных домов выбиты окна, повреждены крыши, фасады и заборы.

Ранее сообщалось, что два украинских беспилотника атаковали храм в Белгородской области. Происшествие случилось в селе Грузское.