Гладков: в Белгородском районе сбили беспилотник ВСУ

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В Белгородском районе Белгородской области сбили украинский беспилотник. В результате никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбит беспилотник самолетного типа», — отметил он.

На место происшествия прибыли оперативные службы.

По словам губернатора, в результате падения обломков в селе Никольское выбиты окна, а также повреждены кровли семи частных домов.

Ранее ВСУ выпустили еще три снаряда по поселку Красное Шебекинского городского округа Белгородской области. Прямое попадание произошло в частный жилой дом.