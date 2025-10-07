Гладков: упавшие осколки ракет ВСУ повредили пять машин в Белгородской области

В результате падения осколков от сбитых ракет ВСУ в Белгородской области пять легковых автомобилей получили повреждения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

Кроме того, в городе на территории инфраструктурного объекта произошло возгорание в одном из помещений, пожар уже потушен.

Ранее над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сбиты несколько вражеских ракет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил ранее о проблемах с электричеством, которые возникли на улицах в Белгороде после атак Вооруженных сил Украины по объекту инфраструктуры.

