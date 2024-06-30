Гладков: украинские дроны атаковали три населенных пункта Белгородской области

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Беспилотники ВСУ атаковали три населенных пункта Грайворонского городского округа Белгородской области. Предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Безымено после атаки нескольких БПЛА полностью разрушены три частных дома и поврежден неработающий магазин. Также имеются повреждения на линиях газоснабжения», - написал он.

Также два беспилотника-камикадзе атаковали село Смородино, в двух частных домовладениях выбило окна, заборы оказались посечены. Помимо этого, в легковом авто выбило заднее стекло.

В селе Пороз FPV-дрон атаковал инфраструктурный объект связи, из-за чего пропала связь.

Ранее ВСУ атаковали Богун-Городок под Белгородом FPV-дронами и ранили 2 человека.