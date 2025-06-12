Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать российский регион с помощью боевых дронов и боеприпасов. Во время очередного удара в городе Шебекино нанесен ущерб производственному цеху, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В городе Шебекино БПЛА ударил по предприятию — пробита кровля производственного цеха и повреждена одна единица техники. В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка от детонации FPV-дрона посечен забор частного домовладения», — рассказал губернатор.

Жителям села Белянка новым ударом дрона нанесен материальный ущерб. В трех домах выбило окна, посекло крыши и припаркованный легковой автомобиль.

Также пострадало имущество мирных граждан в Дмитровке, в Ясных Зорях и Байцурах. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.

Ранее Гладков сообщил, что 12 июня умер двухлетний мальчик, который получил серьезные травмы после атаки со стороны представителей киевского режима. Медики сделали все, что смогли, чтобы спасти жизнь малыша, но оказались бессильны.