Двухлетний мальчик погиб из-за атаки ВСУ по Белгородской области

Двухлетний ребенок погиб после того, как украинский дрон врезался в многоквартирный дом в поселке Борисовка Белгородской области 12 июня. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Мальчик гулял во дворе с бабушкой, когда произошел удар. Ребенок получил открытую черепно-мозговую травму и был в тяжелом состоянии.

Медики на протяжении нескольких часов пытались спасти его, но не смогли. Малыш умер. Губернатор выразил соболезнования семье погибшего.

Бабушка мальчика получила минно-взрывную травму, контузию и осколочное ранение руки. Также есть еще один пострадавший в результате удара по Борисовке, у него контузия и баротравма.