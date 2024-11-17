Гладков сообщил об атаке ВСУ четырьмя дронами Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что Украина снова 17 ноября атаковала регион, но в этот нанесен исключительно материальный ущерб.
В результате атаки беспилотников в поселке Майский Белгородского района пострадал социальный объект, где повредились окна.
Два дрона-камикадзе атаковали село Грузское Борисовского района, нанеся ущерб частному дому, фасаду, надворным постройкам, забору, легковому автомобилю и линии электропередачи. В результате одной из атак улица осталась без электричества.
Дополнительно еще один дрон атаковал село Бирюч Валуйского округа и повредил легковой автомобиль. После согласования с Министерством обороны РФ оперативные и аварийные службы приступят к устранению последствий произошедших инцидентов.
Ранее Гладков сообщал, что Белгородская область со стороны Украины подверглась 18 обстрелам. Киевский режим задействовал для атаки российского региона в том числе дроны.