Гладков сообщил об атаке ВСУ четырьмя дронами Белгородской области

сегодня в 15:24

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале , что Украина снова 17 ноября атаковала регион, но в этот нанесен исключительно материальный ущерб.

В результате атаки беспилотников в поселке Майский Белгородского района пострадал социальный объект, где повредились окна.

Два дрона-камикадзе атаковали село Грузское Борисовского района, нанеся ущерб частному дому, фасаду, надворным постройкам, забору, легковому автомобилю и линии электропередачи. В результате одной из атак улица осталась без электричества.

Дополнительно еще один дрон атаковал село Бирюч Валуйского округа и повредил легковой автомобиль. После согласования с Министерством обороны РФ оперативные и аварийные службы приступят к устранению последствий произошедших инцидентов.

Ранее Гладков сообщал, что Белгородская область со стороны Украины подверглась 18 обстрелам. Киевский режим задействовал для атаки российского региона в том числе дроны.