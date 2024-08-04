Гладков сообщил о восьми раненых в ходе атак ВСУ на Белгородскую область

Восемь мирных жителей Белгородской области ранены за сутки при ударах ВСУ

Восемь мирных жителей Белгородской области ранены за минувшие сутки при ударах ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Трое пострадавших госпитализированы, всем оказана необходимая медицинская помощь.

«Уверен, даже те, кто сейчас находится в больнице, скоро вернутся домой», — сказал Гладков в видеообращении в своем Telegram-канале.

Ранее командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские военные отбили половину многоэтажек в Волчанске Харьковской области.