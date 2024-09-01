Гладков рассказал о последствиях обстрела Белгородской области Украиной

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Гладков: дроны ВСУ повредили промпредприятия, дома и авто в Белгородской области

Украинские войска снова нанесли удары по Шебекинскому городскому округу Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ три раза ударили по Шебекино. В результате атак повреждения получили три производственных объекта и промышленное предприятие. Выбиты окна, посечены осколками кровля, фасады.

В селе Новая Таволжанка украинские войска ударили беспилотником по машине, припаркованной неподалеку от торгового центра. Автомобиль был уничтожен огнем. Также ВСУ ударили дроном по комбайну.

В селе Муром украинские войска сбросили боеприпас на мирных жителей. Были повреждены пять частных домовладений.

Ранее украинские войска обстреляли Белгород. 12 жителей получили ранения, среди них двое детей.