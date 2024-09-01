Baza: двое детей в тяжелом состоянии после обстрела ВСУ Белгорода
12 жителей Белгорода ранены после массированного обстрела ВСУ
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12 жителей Белгорода получили ранения из-за обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщает Baza.
Среди пострадавших есть двое детей. Оба из них в тяжелом состоянии.
Один юный житель Белгорода может лишиться ноги — ему грозит ампутация. Другой годовалый ребенок был ранен осколком в живот. Остальные пострадавшие пребывают в среднем состоянии тяжести.
Ранее ВСУ обстреляли Белгород из чешских РСЗО Vampire. Они нанесли, как минимум, семь ударов.