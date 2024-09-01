Baza: двое детей в тяжелом состоянии после обстрела ВСУ Белгорода

сегодня в 16:05

12 жителей Белгорода получили ранения из-за обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщает Baza .

Среди пострадавших есть двое детей. Оба из них в тяжелом состоянии.

Один юный житель Белгорода может лишиться ноги — ему грозит ампутация. Другой годовалый ребенок был ранен осколком в живот. Остальные пострадавшие пребывают в среднем состоянии тяжести.

Ранее ВСУ обстреляли Белгород из чешских РСЗО Vampire. Они нанесли, как минимум, семь ударов.