Гладков опубликовал кадры обстрела Украиной села Графовка в Белгородской области
Гладков: ВСУ с БПЛА сбросили взрывчатку в селе Графовка Белгородской области
Ночью украинские войска атаковали село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
ВСУ наносили удар с помощью беспилотников — сбросили с них взрывные устройства. Пострадавших нет, но получило урон имущество местных жителей.
В результате атаки украинских солдат на частный сектор, дотла выгорели две машины. В домах на двух участках вылетели окна, получили повреждения от осколков фасады, кровли и заборы.
Ранее сообщалось, что российские войска испортили руководству Украины праздник под Белгородом. ВСУ не смогли атаковать Белгородскую область.