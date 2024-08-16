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Гладков: ВСУ с БПЛА сбросили взрывчатку в селе Графовка Белгородской области

Ночью украинские войска атаковали село Графовка в Краснояружском районе Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ наносили удар с помощью беспилотников — сбросили с них взрывные устройства. Пострадавших нет, но получило урон имущество местных жителей.

В результате атаки украинских солдат на частный сектор, дотла выгорели две машины. В домах на двух участках вылетели окна, получили повреждения от осколков фасады, кровли и заборы.

Ранее сообщалось, что российские войска испортили руководству Украины праздник под Белгородом. ВСУ не смогли атаковать Белгородскую область.