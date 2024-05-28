Гладков: очередная атака ВСУ с помощью дрона повредила дом в Грайвороне

сегодня в 22:55

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили очередную террористическую атаку на регион с помощью дронов, направив их в город Грайворон.

Украинский беспилотник упал на территории города и детонировал. В результате взрыва пострадавших среди населения нет, но один из домов получил повреждения. У частного домовладения выбило окна взрывной волной.

На месте происшествия работают оперативные службы. Нанесенный ущерб оценивается.

Украина обстреляла Белгородскую область 25 мая, в результате очередной атаки погибли четыре человека, еще 18 местных жителей получили травмы различной степени тяжести. О происшествии в Сети рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.