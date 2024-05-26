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Число погибших при обстреле Белгородской области выросло до четырех

В результате обстрела украинской армии территории Белгородской области 25 мая погибли четыре человека, еще 18 жителей были ранены, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Ранее он говорил о двух погибших в результате обстрела противника.

Глава региона добавил, что двое из раненых — дети. Трое пострадавших были отпущены на амбулаторное лечение.

«Сегодня обязательно встречусь с врачами. Посмотрю, как идет оказание помощи, потому что есть тяжелораненые», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, четверо пострадавших от обстрела находятся в реанимации. Им окажут необходимую медпомощь. Также, если нужно, то пациентов отправят в Москву.