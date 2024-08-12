Гладков: на въезде в Красную Яругу появятся посты с представителями самообороны

На въезде в поселок Красная Яруга установят посты с представителями самообороны, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

Он отметил, что на подъезде к населенному пункту замечено большое количество автомобилей, покидающих Красноружский район. Одни люди стоят вдоль дорог, другие спрашивают, в какие пункты временного размещения им отправиться.

Гладков подчеркнул, что ПВР работают в каждом городе и поселке. В них есть горячая еда, постельное белье. Дополнительную информацию можно уточнить по номеру 122.

На въезде в Красную Яругу начнут работать посты, где будут дежурить представители самообороны, правоохранительных органов и администрации. Они станут заниматься в том числе и информированием населения.

Ранее сообщалось, что ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область через АПП «Колотиловка». Киев до сих пор не оставляет попыток пересечь госграницу.