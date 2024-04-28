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Гладков: дрона-камикадзе ВСУ атаковал село Вязовое в Белгородской области

Происшествия

Фото - © Wikipedia.org,Mil.gov.ua, CC BY 4.0

Украинский дрон-камикадзе в воскресенье атаковал село Вязовое Краснояружского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате атаки ВСУ повреждения получил инфраструктурный объект связи.

Гладков добавил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к ликвидации последствий взрыва украинского беспилотника.

Ранее Гладков сообщал, что 5 мирных жителей, в том числе один подросток, пострадали в Шебекинском районе в селе Вознесеновка при падении дрона-камикадзе ВСУ на дорогу.