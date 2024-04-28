Гладков: дрона-камикадзе ВСУ атаковал село Вязовое в Белгородской области

сегодня в 13:46

«В результате взрыва пострадавших нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в результате атаки ВСУ повреждения получил инфраструктурный объект связи.

Гладков добавил, что в ближайшее время аварийные службы приступят к ликвидации последствий взрыва украинского беспилотника.

Ранее Гладков сообщал, что 5 мирных жителей, в том числе один подросток, пострадали в Шебекинском районе в селе Вознесеновка при падении дрона-камикадзе ВСУ на дорогу.