Генпрокуратура США будет добиваться смертной казни для 26-летнего Манджоне
Американская Генпрокуратура намерена добиваться применения высшей меры наказания к молодому человеку, который, согласно материалам дела, лишил жизни руководителя крупной страховой компании. Речь идет о 26-летнем Луиджи Манджоне, который убил главу UnitedHealth Group Брайана Томпсона, пишет РБК.
Правоохранительные органы заявляют, что администрация США стремится восстановить общественную безопасность путем жесткого пресечения насильственных деяний. Следствие утверждает, что 26-летний Луиджи Манджоне использовал оружие, изготовленное с помощью современных технологий 3D-печати, для совершения преступления против Брайана Томпсона, возглавлявшего UnitedHealth Group.
После совершения преступления подозреваемый покинул место происшествия, но все равно был задержан правоохранителями через семь дней в соседнем штате. Расследование показало, что предполагаемый убийца имел личные счеты с системой медицинского обеспечения США.
Судя по записям в личном дневнике Манджоне, он испытывал сильную неприязнь к американскому здравоохранению, возможно, из-за собственного негативного опыта — два года назад ему проводили операцию на позвоночнике с установкой металлических конструкций вследствие травмы спины. Теперь Генпрокуратура США намерена добиваться для него самого сурового наказания — смертной казни.