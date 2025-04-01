Генпрокуратура США будет добиваться смертной казни для 26-летнего Манджоне

Американская Генпрокуратура намерена добиваться применения высшей меры наказания к молодому человеку, который, согласно материалам дела, лишил жизни руководителя крупной страховой компании. Речь идет о 26-летнем Луиджи Манджоне, который убил главу UnitedHealth Group Брайана Томпсона, пишет РБК .

Правоохранительные органы заявляют, что администрация США стремится восстановить общественную безопасность путем жесткого пресечения насильственных деяний. Следствие утверждает, что 26-летний Луиджи Манджоне использовал оружие, изготовленное с помощью современных технологий 3D-печати, для совершения преступления против Брайана Томпсона, возглавлявшего UnitedHealth Group.

После совершения преступления подозреваемый покинул место происшествия, но все равно был задержан правоохранителями через семь дней в соседнем штате. Расследование показало, что предполагаемый убийца имел личные счеты с системой медицинского обеспечения США.

Судя по записям в личном дневнике Манджоне, он испытывал сильную неприязнь к американскому здравоохранению, возможно, из-за собственного негативного опыта — два года назад ему проводили операцию на позвоночнике с установкой металлических конструкций вследствие травмы спины. Теперь Генпрокуратура США намерена добиваться для него самого сурового наказания — смертной казни.