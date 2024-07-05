Генпрокуратура хочет конфисковать элитную недвижимость полковника ЦА СКР Киреева

Он занимался служебными проверками коллег. У Киреева обнаружили множество объектов недвижимости, купленных на коррупционные доходы и записанных на родителей.

Дело рассматривает Хорошевский районный суд столицы.

Недвижимостью полковника юстиции и его родителей в Генпрокуратуре заинтересовались при расследовании уголовного дела в отношении экс-замруководителя восьмого отдела (служебных проверок) управления кадров СКР. Кирееву в рамках дела инкриминируются организация преступного сообщества с использованием служебного положения, покушения на особо крупные взятки, мошенничество в особо крупном размере.

Как считают следователи, полковник юстиции — один из основных фигурантов так называемого дела решальщиков. Обвиняемые за покушение на убийство, которого не было, способствовали аресту владельцев крупной фирмы Merlion, после этого они вымогали у своих жертв миллиарды за освобождение и прекращение преследования по уголовной статье.

Генпрокуратура требует конфисковать полученную с помощью вымогательств недвижимость, а еще взыскать с фигурантов дела 26 млн рублей как эквивалент стоимости реализованных объектов.