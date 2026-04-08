Геноцид попугаев устроили в частном зоопарке в Ленобласти

В частном зоопарке в Кудрове Ленинградской области неизвестные отравили газом 73 попугая. Погибли больше 50 птиц, 20 попали в ветеринарную клинику, сообщает 78.ru .

Инцидент произошел днем 7 апреля. В частный зоопарк к тому времени пришли посетители.

Дети заметили, как попугаи начали массово падать замертво. Посетителей быстро вывели на улицу и вернули средства за билеты. Затем сотрудницы зоопарка заметили, что им стало тяжело дышать.

Врачи скорой помощи диагностировали у работниц отравление газом. Однако странного запаха в помещении не почувствовали.

Суммарно в вольере были 73 попугая. Больше половины из них погибли.

Владелец зоопарка Павел Германов заявил, что инцидент — нападение. За некоторое время до убийства попугаев, к нему пришли подозрительные люди. Они давили на работников и просили отдать снимавшегося в сериале «Пират» какаду. Проект должен был выйти в 2026 году.

Германов допустил, что нападение мог совершить экс-партнер по бизнесу, но доказательств у него нет. Мужчина открыл собственный частный зоопарк в одном из торговых центров Санкт-Петербурга. У Германова, по его словам, сначала требовали заплатить 2 млн, а затем отдать попугая.

