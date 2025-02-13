Генконсульство РФ уточняет, были ли россияне среди пострадавших при ЧП в Мюнхене

Генеральное консульство России в Бонне проводит проверку информации о возможном нахождении российских граждан среди пострадавших в результате наезда автомобиля на толпу в Мюнхене. ЧП произошло в ходе акции, организованной профсоюзом Verdi, пострадали 20 человек, сообщает «Царьград» .

В официальном Telegram-канале дипломатического учреждения написали, что в данный момент уточняется, есть ли среди пострадавших граждане России.

Также в ведомстве просят быть особенно внимательными в местах с большим скоплением людей.

Ранее стало известно, что небольшой автомобиль Mini Cooper врезался в толпу демонстрантов, которые выступали в поддержку работников социальных учреждений. В результате этого происшествия двое людей находятся в критическом состоянии, а общее число пострадавших — более 20.

Предварительно, водитель, наехавший на толпу людей, — гражданин Афганистана.