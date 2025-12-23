«Где написано, что нельзя?»: мигранты разделывали барана на детской площадке

Мигранты разделывали барана на лавочке, расположенной на одной из детских площадок в Москве. Неравнодушная горожанка обратилась в полицию, сообщает Telegram-канал «Многонационал» .

На опубликованных кадрах видно, как трое мужчин кавказской национальности разделывают барана на детской площадке. Затем девушка делает мигрантам замечание и снимает на телефон номер автомобиля с полным багажником мяса.

«Где написано, что нельзя рубить мясо на детской площадке?», — ответил москвичке один из мужчин. После этого другой мигрант с топором в руках послал москвичку матом.

На место были вызваны правоохранительные органы. Однако мужчины уехали, не дождавшись сотрудников полиции. Москвичка написала заявление.

