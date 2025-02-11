Газовый баллон взорвался в жилом доме в Москве

Взрыв газового баллона произошел в жилом доме, расположенном в столице по адресу: Полярная ул., 25, сообщает « МК: срочные новости ».

Газовый баллон рванул в квартире на 31-м этаже. По предварительным данным, никто не пострадал.

Однако сама квартира повреждена. Там выбило дверь.

На место происшествия прибыли пожарные, полицейские и медики.

Ранее газовый баллон взорвался в жилом доме в Балашихе. В результате пострадала женщина, она получила ожоги рук и лица.