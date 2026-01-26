«ГАЗель» опрокинулась на бок после жесткого ДТП и заблокировала дорогу на МКАД

На Московской кольцевой автодороге произошла серьезная авария: столкнулись два автомобиля «ГАЗель». В результате мощного столкновения один из грузовиков опрокинулся на бок, заблокировав проезжую часть, сообщает «Осторожно, Москва» .

Предварительно известно, что две «ГАЗели» стали участниками ДТП на внутренней стороне МКАД недалеко от метро «Профсоюзная». На опубликованных в Сети кадрах видно, что от сильного удара одна из машин перевернулась, из нее выбирается, вероятно, водитель. Транспортное средство после опрокидывания перегородило часть дороги.

В настоящее время уточняется информация о пострадавших и деталях произошедшего. На место происшествия направлены сотрудники дорожной полиции и другие экстренные службы.

Ранее сообщалось, что на стройплощадке в Юго-Западном округе Москвы на бок завалился автокран. Происшествие обошлось без пострадавших.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.