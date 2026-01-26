«ГАЗель» опрокинулась на бок после жесткого ДТП и заблокировала дорогу на МКАД
На Московской кольцевой автодороге произошла серьезная авария: столкнулись два автомобиля «ГАЗель». В результате мощного столкновения один из грузовиков опрокинулся на бок, заблокировав проезжую часть, сообщает «Осторожно, Москва».
Предварительно известно, что две «ГАЗели» стали участниками ДТП на внутренней стороне МКАД недалеко от метро «Профсоюзная». На опубликованных в Сети кадрах видно, что от сильного удара одна из машин перевернулась, из нее выбирается, вероятно, водитель. Транспортное средство после опрокидывания перегородило часть дороги.
В настоящее время уточняется информация о пострадавших и деталях произошедшего. На место происшествия направлены сотрудники дорожной полиции и другие экстренные службы.
Ранее сообщалось, что на стройплощадке в Юго-Западном округе Москвы на бок завалился автокран. Происшествие обошлось без пострадавших.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.