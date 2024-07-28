«ГАЗель» буквально сложилась при ДТП с фурой в Подмосковье. Один человек погиб

Один человек погиб при столкновении «ГАЗели» с фурой на трассе в Домодедове

В воскресенье днем на 42 км автодороги М-4 «Дон» в городском округе Домодедово перевозившая фрукты и овощи «ГАЗель» влетела в следовавший перед ней грузовик Shacman, сообщает пресс-служба подмосковной Госавтоинспекции.

В результате аварии погиб пассажир «ГАЗели», а ее водителя доставили в больницу с различными травмами.

Ведомство опубликовало фотографию с места ДТП. На ней видно, как «ГАЗель» буквально сложилась — такой силы был удар. Овощи и фрукты из ее кузова рассыпались по асфальту.

В настоящее время госавтоинспекторы устанавливают все обстоятельства аварии. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.