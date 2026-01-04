Газ взорвался в жилом многоквартирном доме в Первоуральске

Взрыв газа произошел в квартире в жилом доме в Первоуральске. По предварительным сведениям, пострадал один человек, сообщает SHOT .

Очевидцы отметили, что услышали мощный взрыв около часа назад. В четырехэтажном доме сразу вспыхнул пожар. Огонь от взрыва охватил три квартиры, также были выбиты окна.

Пожарные спасли двух человек, пять — выбрались сами.

Как уточнили горожане, в квартире, где взорвался бытовой газ, жили маргиналы. На месте ЧП сейчас работают пожарные и медики. Открытое горение в доме было ликвидировано. Площадь пожара — 35 кв. м.

На фото с места взрыва газа видно, что сильный огонь вырывается из нескольких окон дома, валит густой черный дым. Также выбиты рамы и окна, пострадал балкон.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.