сегодня в 15:55

Газ взорвался в жилом доме во Владимирской области

Во Владимирской области прогремел взрыв в жилом доме, в котором проживали сразу три семьи. Шесть человек, в том числе четверо детей, получили травмы различной степени тяжести, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно известно, что взрыв прогремел в доме, расположенном в городе Костерево Петушинского района. В результате происшествия обрушилась часть строения площадью 10 квадратных метров. Конструкция дома в целом сохранилась.

У пострадавших диагностированы ожоги конечностей. Детей планируют переместить для лечения в областную больницу.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными специалистами.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.