Газ взорвался в жилом доме во Владимирской области
Во Владимирской области прогремел взрыв в жилом доме, в котором проживали сразу три семьи. Шесть человек, в том числе четверо детей, получили травмы различной степени тяжести, сообщает РЕН ТВ.
Предварительно известно, что взрыв прогремел в доме, расположенном в городе Костерево Петушинского района. В результате происшествия обрушилась часть строения площадью 10 квадратных метров. Конструкция дома в целом сохранилась.
У пострадавших диагностированы ожоги конечностей. Детей планируют переместить для лечения в областную больницу.
В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными специалистами.
