сегодня в 12:45

Газ взорвался в пятиэтажке в Щелкове, эвакуированы 15 человек

Утром 30 июля в подмосковном Щелкове на улице Центральной в доме № 2А в квартире на пятом этаже взорвался бытовой газ. В результате происшествия эвакуированы 15 человек, в том числе ребенок, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Предварительно известно, что при взрыве газа никто не пострадал. В результате происшествия начался пожар на семи квадратных метрах, спасатели его быстро локализовали и ликвидировали.

При разборе потолков обнаружено, что повело стену, сдвинута плита перекрытия. Пошла фасадная трещина.

Местные власти оперативно организовали пункт временного размещения для жильцов дома, где произошел взрыв. Их разместили в Щелковском театре.

На месте происшествия работают оперативные службы. По данным министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, визуально дом получил повреждения. Требуется экспертиза, которая установит степень разрушения.

В доме выбиты стекла в квартире, где произошел взрыв, и в подъезде.

На данный момент компетентные органы опрашивают человека, который жил в квартире, где произошел взрыв. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.