Гараж, робот и разобранное СВУ: ФСБ показала кадры предотвращения теракта

Ранее силовики задержали россиянина, который планировал помочь украинским спецслужбам совершить теракт в отношении российского военного и блогера, пишущего об СВО.

В видеоролике показано, как задержанный указывает место, где лежит самодельное взрывное устройство. Оно находилось около одного из гаражей в мешке. СВУ взяли с помощью специального робота. Затем его разобрали по частям.

Задержанный рассказал, что ему предложили работу в комментариях в Telegram. После согласия куратор предложил россиянину забрать СВУ из тайника и подложить его под машину известного блогера или под ворота перед домом.

По словам подрывника, он заболел, поэтому операцию решили отменить, но СВУ злоумышленник все равно хранил. Затем ему дали задание подложить устройство под автомобиль высокопоставленного военного.