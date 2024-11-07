Гараж главы села на Чукотке раздавил 6-летнюю девочку и ее мать
Фото - © Telegram-канал SHOT
Трагедия произошла в селе Нунлигран на Чукотке. Вертолет Ми-8 совершал посадку в 25 м от гаража, который сдуло сильным ветром от лопастей. В результате погибли мать и шестилетняя девочка, сообщает SHOT.
Вертолет компании «Чукотавиа» выполнял рейс из поселка Провидения. Во время посадки ветер от лопастей сдул гараж главы села Нунлигран Марины Тагратгыргиной.
Конструкция отлетела на несколько метров — как раз в то место, где люди ждали вертолет. Под гаражом оказались мать и ребенок. Их госпитализировали с переломами грудины, ключиц, ребер и открытой черепно-мозговой травмой. Позже они скончались в больнице.
Оказалось, что гараж сдувало не в первый раз. При порывах ветра конструкция ходила ходуном. В этот раз вертолет совершал посадку в 25 м от гаража, за которым люди часто прятались от сильного ветра.
Ранее в Даниловском районе Москвы произошла другая трагедия. Девушка уснула, засунув ногу в тепловую пушку. Сначала она отказалась от помощи врачей, но затем скончалась в больнице.