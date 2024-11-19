Ганчев заявил, что российские военнослужащие зачищают промзону Купянска от ВСУ

Происшествия

Глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские подразделения зачищают промзону Купянска от украинских боевиков, сообщает ТАСС.

«Наши ребята продолжают развивать успех в районе Купянска», — сказал Ганчев.

Ранее в Сети опубликовали первые кадры российского штурма Купянска. Российская РСЗО нанесла удары по месту дислокации противника.

Успешные действия бойцов ВС РФ позволили разбить ВСУ и продвинуться на 6,5 км вглубь территории.