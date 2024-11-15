SHOT опубликовал первое видео штурма Купянска
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SHOT разместил первые кадры штурма Купянска ВС РФ. Российское РСЗО бьет по месту дислокации противника.
На видео показано, как взрываются снаряды по всему городу. Взрывы видны как около домов, так и в лесополосе.
ВСУ пытались оказать сопротивление российским войскам возле элеватора Купянского комбикормового завода. Но россияне разбили украинцев и продвинулись на 6,5 км вглубь территории. Всего ВСУ потеряли более 50 бойцов.
Как рассказали военные с места действия, за сутки они отразили две контратаки противника, ликвидировали до 20 боевиков.
За сутки на купянском направлении спецоперации ВС РФ уничтожили БМП-2, БТР М113, до 5 машин, 2 артиллерийских орудия, 3 полевых склада боеприпасов и до 7 ПУ БПЛА. Общие потери украинской армии на этом направлении превысили 500 солдат и офицеров.