SHOT опубликовал первое видео штурма Купянска

На видео показано, как взрываются снаряды по всему городу. Взрывы видны как около домов, так и в лесополосе.

ВСУ пытались оказать сопротивление российским войскам возле элеватора Купянского комбикормового завода. Но россияне разбили украинцев и продвинулись на 6,5 км вглубь территории. Всего ВСУ потеряли более 50 бойцов.

Как рассказали военные с места действия, за сутки они отразили две контратаки противника, ликвидировали до 20 боевиков.

За сутки на купянском направлении спецоперации ВС РФ уничтожили БМП-2, БТР М113, до 5 машин, 2 артиллерийских орудия, 3 полевых склада боеприпасов и до 7 ПУ БПЛА. Общие потери украинской армии на этом направлении превысили 500 солдат и офицеров.