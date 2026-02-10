ГАИ пыталась оштрафовать «Рободоставку» из-за мешающих на тротуаре роботов

В Москве инспектор ГАИ оштрафовал компанию «Рободоставка» из-за того, что роботы мешались на тротуаре. Однако суд отменил наказание, сообщает ТАСС .

Роботы-доставщики помешали пешеходам на тротуаре на одной из улиц в центре Москвы. Их пришлось обходить по дороге.

Из-за этого ГАИ обвинила ООО «Рободоставка» в административном правонарушении по статье 12.33 КоАП РФ (повреждение дорог, а равно умышленное создание помех в дорожном движении). Компании выписали штраф в 300 тыс. рублей.

Однако «Рободоставка» обжаловала решение о штрафе в Мещанском суде столицы. Компания отметила, что в действиях роботов не было умысла на перекрытие тротуара.

По итогу суд отменил решение о штрафе, так как роботы-доставщики не относятся к транспортным средствам. Также в суде уточнили, что возможность идти по тротуару у пешеходов все-таки была, движение не ограничивалось.

