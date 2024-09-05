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Трое детей пострадали в ДТП с грузовиком и легковушкой под Подольском

Крупное ДТП произошло 5 сентября в 07:35 рядом с Подольским городским округом на 196-м километре дороги А-107. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Подмосковья.

По версии следствия, водитель грузовика врезался в иномарку. Из-за столкновения были травмированы четверо человек, трое из которых дети до 18-ти лет. Их отвезли в больницу.

Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет принято решение о дальнейших действиях.

Ранее два грузовика и автомобиль столкнулись на внешней стороне МКАД. После этого движение транспортных средств было затруднено.